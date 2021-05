Opnieuw geen publiek bij Dodenherdenking: 'Ik loop toch even langs de kransen'

Voor corona was de herdenking bij het monument een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Er werden voordrachten gehouden, kinderen lazen gedichten voor. Dit jaar is het pleintje rond het monument leeg. Hoewel ze hoopt dat er volgend jaar weer een fysieke herdenking is, zijn Martens' gedachten dit jaar evengoed bij Jacoba van Tongeren en alle andere Nederlanders die in de oorlogsjaren het leven hebben gelaten.

"Het is iets wat je hoort te doen, wat je voelt dat je moet doen", zegt Martens. "Het is een moment van stilstaan, ook bij alle ellende in de wereld en dat we blij mogen zijn dat we vrijheid hebben. Dat we dankbaar mogen zijn dat we in Nederland wonen."