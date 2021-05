Roep om 'libertad' centraal bij regionale verkiezingen in Madrid

De coronasituatie in Spanje

De huidige epidemiologische situatie in Spanje is relatief gezien beter dan in Nederland. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld zo'n 7500 besmettingen op een bevolking van 47 miljoen mensen gemeld. In Nederland (17 miljoen) ligt dat gemiddelde aantal met 7092 besmettingen maar iets lager.

Het gerapporteerde aantal doden is wel flink hoger: de afgelopen week gemiddeld 79 doden per dag in Spanje tegen gemiddeld 18 sterfgevallen per dag in Nederland. Overigens heeft de regio Madrid de hoogste IC-bezetting van het land en een bovengemiddeld aantal besmettingen ten opzichte van de andere deelstaten.

In Spanje geldt tot zondag de noodtoestand. Daarna worden versoepelingen verwacht.