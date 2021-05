Spaarmiljarden ongelijk verdeeld: 'In lijn met verwachting, maar wel opvallend'

Veel of weinig spaargeld is volgens het Nibud niet eens de belangrijkste kwestie. "Belangrijk is dat je íets achter de hand hebt. Want kosten, bijvoorbeeld in je huis, komen onvermijdelijk. Je weet alleen niet wanneer. Laat je dan ook niet ontmoedigen door dit soort onderzoeken over de verdeling van geld. Ook een klein beetje spaargeld helpt al. Kijk vooral naar je eigen portemonnee en naar wat nodig is om achter de hand te hebben."

Dat beaamt Rabo-econoom Prins. "Zowel vanuit persoonlijk als uit een economisch oogpunt is het fijn als mensen een reservepotje hebben. Op dit moment is er een grote groep, 25 procent van de mensen, met weinig tot geen reserves. Als het financieel een keer tegenzit, moeten zij misschien op hun dagelijkse uitgaven bezuinigen, wat ook geen opsteker is voor de economie."

Blijft ongelijkheid bestaan?

Of de spaarongelijkheid blijft bestaan, heeft volgens de econoom te maken met wat mensen met het extra spaargeld doen en hoe het wordt uitgegeven. "Geef je het geld uit in de kroeg of winkelstraat, dan is het geld op een gegeven moment op. Stop je het in een hypotheek of belegging, dan maak je er op een andere manier vermogen van waardoor je bijvoorbeeld lagere woonlasten hebt en structureel meer overhoudt. Dan blijft de vermogensongelijkheid wel in de stand."