Dertien maanden corona: steun houdt bedrijven overeind, maar hoelang nog?

Over een paar dagen wordt volgens het huidige plan de avondklok afgeschaft, gaan de winkels weer open en kunnen we voor het eerst sinds oktober op het terras zitten. Het deel van de economie dat nu alweer maanden dicht zit, gaat dan weer een beetje open. Hoe gaat het, nu we al meer dan een jaar met corona leven, met de economie?

"Verrassend goed", zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro. "Normaal gesproken loopt de werkloosheid op als er een crisis is en de economie zo hard krimpt. Daardoor hebben mensen minder te besteden, en maken bedrijven minder omzet. Die vicieuze cirkel doet zich in deze crisis nauwelijks voor. Dat is voor een heel groot deel te danken aan het steunpakket."

"We hebben een harde klap gehad: de economie is vorig jaar met 3,8 procent gekrompen", zegt Lex Hoogduin, hoogleraar economie en oud-directeur van De Nederlandsche Bank. "Maar we hebben de patiënt verdoofd door iedereen zodanig te compenseren dat een groot deel van de economie het nog niet in de portemonnee heeft gemerkt."

Zie hieronder hoeveel bedrijven en mensen nu geld ontvangen uit het steunpakket: