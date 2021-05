Wekdienst 3/5: Kort geding Viruswaarheid • Epic Games en Apple naar de rechter

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Puzzelen is misschien wel een van de meest typische coronahobby's, maar sommigen maken er echt een sport van. In januari begon de familie Stapel op een camping in het Overijsselse Diffelen aan een legpuzzel van 42.000 stukjes.

De initiatiefnemer is campingeigenaar Aaron Stapel, maar de hele familie en enkele buurtkinderen puzzelden maandenlang mee. Het doel was de puzzel in de meivakantie af te maken, en dat is gelukt. Vandaag legt de burgemeester het laatste stukje.

In januari ging het NOS Jeugdjournaal langs bij de familie Stapel. Toen waren de puzzelaars nog niet zo ver: