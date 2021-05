Griekse kustwacht redt 170 migranten bij Peloponnesos

Bij het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn bijna 170 bootmigranten gered die probeerden de Middellandse Zee over te steken. Hun boot was ongeveer 90 kilometer ten zuiden van Peloponnesos in de problemen geraakt door een motorstoring.

Het vaartuig was al enkele uren op drift toen de opvarenden door een passerend vrachtschip werden opgepikt. Onder begeleiding van de kustwacht zijn de migranten naar de Zuid-Griekse stad Kalamata gebracht.

Bij het schiereiland werden de afgelopen maanden al vaker migranten opgepikt. Volgens de Griekse kustwacht worden zij door smokkelaars vaak met oude schepen vervoerd, die niet bestand zijn tegen de oversteek over zee.

Vorige week spande een ngo nog een zaak tegen Griekenland aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege het terugsturen van migranten op zee. Een Griekse reddingsboot en twee kleine patrouilleboten zouden vorig jaar oktober de wet hebben overtreden toen zij een migrantenboot die in de problemen was geraakt, urenlang tegenhielden. De opvarenden zouden later door de kustwacht zijn mishandeld.