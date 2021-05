Demonstratiemars tegen coronamaatregelen in Amsterdam rustig verlopen

Een demonstratiemars tegen de coronamaatregelen in Amsterdam is vanmiddag rustig verlopen. Ruim 1000 mensen liepen van het Centraal Station via een route door de binnenstad naar de Dam.

De mars begon om 12.00 uur en duurde tot 14.00 uur. De demonstranten hadden gele paraplu's bij zich en enkele spandoeken.

"Het was een vreedzame mars, er was geen vuiltje aan de lucht", zegt verslaggever Jeroen de Jager. Demonstranten riepen leuzen als "Liefde, vrijheid, geen dictatuur" en "Rutte, rot op".

Op dit moment staat nog een paar honderd man na te praten. op de Dam. Ze zongen zojuist You'll never walk alone.

Grasmat

De 'Walk of Freedom' werd georganiseerd door actiegroep Nederland in Verzet, die eerder protesten op het Museumplein organiseerde. Meerdere keren kwam de ME eraan te pas om het plein te ontruimen. Op het plein kan voorlopig niet gedemonstreerd worden, omdat de grasmat na 20 jaar wordt vervangen.