'Therapeutisch' debat moet streep zetten onder wantrouwen, formatie weer op gang

Verontschuldigingen, goede voornemens en reflectie waren er te over in het debat over de ministerraadnotulen. Demissionair premier Rutte zei "niet trots" te zijn op zijn woorden over kritische Kamerleden tijdens de kinderopvangtoeslagenaffaire. Diep in de nacht werd een motie van GroenLinks en PvdA over een nieuwe bestuurscultuur aangenomen. Deze lijkt een streep te zetten onder het wantrouwen dat er de afgelopen tijd in Den Haag heerste.

Eerder op de avond noemde Rutte het "ongepast" dat hij beaamde dat Kamerleden van de coalitie constructiever moeten zijn dan de oppositie. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beloofde vervolgens de informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren. Minister Koolmees van Sociale Zaken wilde Kamerleden niet tegenwerken, benadrukte hij. "Ik wilde alleen stoom afblazen. Dat ziet er niet mooi uit." In de notulen stond dat hij zich "zeer ontstemd" had getoond tegenover de kritische Kamerleden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) .

CDA-minister Hoekstra zei dat hij Omtzigt helemaal de mond niet had willen snoeren met zijn poging tot het "sensibiliseren" van zijn partijgenoot. Hoekstra wilde Omtzigt, de meest kritische vragensteller in de kinderopvangtoeslagenaffaire, alleen maar attenderen op de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst, zei hij. "We hebben niet gezegd: Pieter, nou eens rustig aan." En minister Kaag had alleen maar goede bedoelingen met haar opmerking in de notulen over "kaders" voor kritische Kamerleden. "Het ging om fatsoenlijk met elkaar omgaan, met waarden en normen", zei ze.