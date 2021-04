Minder dan helft aangemelde toeslagenouders krijgt voor 1 mei beloofde 30.000 euro

Minder dan de helft van de aangemelde groep ouders krijgt voor 1 mei een compensatie van 30.000 euro. In totaal hebben 25.600 ouders zich aangemeld voor de zogenoemde Catshuisregeling. 11.000 van hen krijgen voor 1 mei het geld op hun rekening gestort, zei staatssecretaris Van Huffelen van Financiën tijdens het debat over de toeslagennotulen in de Tweede Kamer.

Het kabinet beloofde in december na een overleg in het Catshuis over het zeer kritische rapport over de toeslagenaffaire dat alle getroffen ouders voor 1 mei 30.000 euro zouden krijgen ter compensatie.

Vrijdag maakt Van Huffelen de definitieve cijfers bekend, maar ze wist tijdens het debat al dat niet iedereen die zich heeft gemeld ook daadwerkelijk geld krijgt.

Geen kinderen

Er is een "grote groep" die voorlopig niets uitgekeerd krijgt, zei Van Huffelen. Een aantal noemde ze niet. Het zou om mensen gaan die bijvoorbeeld geen kinderen blijken te hebben of die meer verdienden dan verwacht. Er is ook een groep ouders die niet bereikt is door de Belastingdienst. Er is gebeld, er zijn brieven en sms'jes gestuurd, maar zonder resultaat.

Ook is er een groep van zo'n 400 ouders die ten onrechte te horen hebben gekregen dat ze geen compensatie krijgen. Dat wordt nu hersteld. Deze groep krijgt voor 12 mei uitbetaald.

De Tweede Kamer eist dat het kabinet nu alles op alles zet om de gedupeerden van het toeslagenschandaal te helpen. De problemen in de uitvoering van de compensatie moeten worden opgelost. Een motie van SP-Kamerlid Leijten kreeg steun van bijna alle partijen in de Tweede Kamer.