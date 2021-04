Brexit-handelsverdrag officieel goedgekeurd door EU-parlement

Het Europees Parlement heeft het handel- en samenwerkingsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU officieel goedgekeurd. Er waren 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De goedkeuring door het parlement was de laatste formele stap die nodig was. Het verdrag is sinds 1 januari al tijdelijk in werking en gaat door de ratificatie nu officieel van kracht. Brussel zet daarmee een punt achter de brexit.

De brexit was het gevolg van een referendum over het lidmaatschap van de EU in 2016. Na moeizame onderhandelingen over de scheidingsvoorwaarden, die in het terugtrekkingsakkoord van oktober 2019 staan, sloten Brussel en Londen op 24 december 2020 ook een handels- en samenwerkingsverdrag.

Daarmee werd op het nippertje een chaotisch 'no-deal-scenario' voorkomen, want op 1 januari werd het Britse vertrek uit de Europese Unie definitief. Het verdrag ging alvast voorlopig in werking omdat het Europees Parlement tijd nodig had.