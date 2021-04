Dit was Koningsdag 2021: Oranjes in Eindhoven, rijen voor tompoucen en drukte

"Een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit meer te herhalen". Zo beschrijft koning Willem-Alexander deze tweede Koningsdag tijdens de coronapandemie.

En dat betekent voor het tweede jaar op rij geen grote evenementen of in de vroege uren kleedjes spreiden op de vrijmarkt. Maar ondanks alle beperkingen wist Nederland vandaag toch een feestje te vieren: een virtueel programma met de Oranjes in Eindhoven, lange rijen voor een tompouce bij banketbakkers en in sommige steden nét iets te veel gezelligheid. Een overzicht van opnieuw een bijzondere Koningsdag.

Oranjes met 'virtueel programma' en veel schermpjes in Eindhoven

"Je wil wuivende mensen hebben die selfies maken en handjes schudden", zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma vlak voordat het koninklijk gezin arriveert in zijn stad. Willem-Alexander kwam met prinses Amalia aan in een DAF Kini, een auto die cadeau werd gedaan bij zijn geboorte in 1967. Koningin Máxima zat met de andere twee prinsessen juist in de hypermoderne Lightyear One, die rijdt op zonne-energie.

Beelden van de rit (en van een heel jonge Willem-Alexander in de Kini) zie je in deze video: