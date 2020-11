Koninklijk gezin met Koningsdag naar Eindhoven

Koning Willem-Alexander, zijn gezin en andere leden van de koninklijke familie vieren Koningsdag komend jaar in Eindhoven.

"Met design en technologie ontwikkelt Brainport Eindhoven een programma voor een breed publiek dat past binnen de op dat moment geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus", laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Dit jaar zou de koning op zijn verjaardag in Maastricht zijn, maar in plaats daarvan hield hij vanuit huis een korte toespraak. De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake zei eerder dat ze goede hoop had dat de familie Koningsdag volgend jaar alsnog in Maastricht zou vieren, meldt De Limburger.

Een woordvoerder van Penn-te-Strake zegt dat het besluit om naar Eindhoven te gaan in overleg is genomen, omdat Maastricht geen Koningsdag in afgeslankte vorm wilde organiseren. "De koning zei: wat in het vat zit verzuurt niet'. Hopelijk zijn wij weer aan de buurt als we een reguliere koningsdag met publiek kunnen organiseren.

'Digitale beleving'

Volgens Eindhoven heeft het koningspaar voor Eindhoven gekozen omdat de regio Brainport Eindhoven "in hun ogen een programma kan ontwikkelen waarbij fysieke aanwezigheid kan worden gecombineerd met digitale beleving. Mochten de coronamaatregelen daar om vragen, dan kan het programma ook snel geheel digitaal gemaakt worden."

In 2019 vierde de familie Koningsdag in Amersfoort.