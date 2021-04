Amalia wil na examen 'een beetje reizen' en stage lopen bij 'heel gave bedrijven'

Meest gemist?

Haar zus Alexia (15) is blij met de vrijheid die ze heeft om te kiezen wat ze later wil worden. "Ik weet het nog lang niet, maar ik vind het wel fijn dat ik later iets kan doen met mijn eigen interesses."

Op de vraag wat ze het afgelopen jaar het meest gemist heeft, antwoordde Alexia dat dat kleine dingen waren, zoals met iemand naar de stad gaan, naar een winkel of op een terras zitten. "In het normale leven zonder corona heb je niet door hoe leuk dat eigenlijk is. In quarantaine was het wel echt moeilijk om die kleine dingen met vrienden te missen."

De jongste prinses Ariane (14) noemt bioscoopbezoek met vriendinnen als groot gemis, voor Amalia waren het "alle leuke dingen van een zesdeklasser" en het missen van haar klasgenoten.

Koning wil 'uiteraard' prik

Vorig jaar vierde het koninklijk gezin de verjaardag van Willem-Alexander vanuit huis. De koning heeft niet getwijfeld aan het bezoek aan Eindhoven, zei hij, omdat het mogelijk was binnen de huidige coronaregels.

"Dat neemt niet weg dat we niet denken aan al die mensen die in het ziekenhuis en thuis liggen met corona, aan de IC's die vol zijn, de thuiszorg, iedereen die actief maar ook passief bezig is met de bestrijding van de coronapandemie."

Willem-Alexander zei verder zich "uiteraard" te willen laten vaccineren. "Als ik aan de beurt ben."