Oppositie woedend over ministers die Kamerleden de 'mond snoeren'

In de Tweede Kamer reageren oppositiepartijen furieus op de inhoud van de openbaar gemaakte notulen van de ministerraad, waaruit blijkt dat bewindslieden moeite hadden met 'lastige' Kamerleden. De coalitiepartijen hebben tot nu toe nog geen reactie gegeven. Aanstaande donderdag komt de Tweede Kamer terug van reces om over de inhoud van de notulen te debatteren.

De oppositiepartijen PVV, SP, PvdA en Denk kwamen al snel nadat de geheime gesprekken in een aantal ministerraden uit 2019 openbaar werden met stevige kritiek. Zij vinden dat ministers vooral bezig waren om kritische Kamerleden "de mond te snoeren" en "te corrigeren" en "de politieke schade te beperken."

Doofpot

SP-leider Marijnissen zegt op Twitter: "Afschuwelijk om te lezen dat het kabinet-Rutte drukker was met de doofpot dicht houden dan met de ellende van onschuldige ouders in het toeslagenschandaal oplossen". Ze zegt dat het niet goed te praten is.

Denk-leider Azarkan vindt het "ongelofelijk" dat de ministers naar zijn idee vooral bezig waren hun eigen hachje te redden. Zijn vertrouwen in het inmiddels demissionaire kabinet is weg.

PvdA-leider Ploumen benadrukt dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog steeds in onzekerheid leven. Het kabinet moet donderdag verantwoording afleggen. "Het negeren van de problemen, kaltstellen van kritische Kamerleden en achterhouden van informatie werd met goedvinden van het hele kabinet belangrijker gevonden dan waarheidsvinding en hulp aan de slachtoffers."

Opstappen

PVV-leider Wilders vindt dat het demissionaire kabinet, dat al is gevallen over de toeslagenaffaire, moet opstappen. "Achterbaks en bewust de Kamer de gevraagde informatie - feitenrelaas - niet gegeven. Ze moeten opstappen en wegwezen. Allemaal", aldus Wilders op Twitter.

Tot nu toe hebben Kamerleden die in de notulen genoemd worden, zoals CDA'er Omtzigt, nog geen commentaar gegeven. Omtzigt zit al enige tijd ziek thuis.