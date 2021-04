Ministers verschillende keren kritisch over 'lastige' Kamerleden

Uit berichtgeving van RTL Nieuws was vorige week al duidelijk geworden dat CDA-minister Hoekstra zijn partijgenoot Omtzigt had geprobeerd te 'sensibiliseren', tot rede te brengen. Uit de vrijgegeven notulen blijkt dat Hoekstra zich ook ergerde aan de suggestie van Omtzigt dat ambtenaren van zijn ministerie van Financiën incompetent waren. Het 'sensibiliseren' liep op niets uit.

VVD-minister Van Nieuwenhuizen zegt op 12 juli 2019 dat het "in geen geval acceptabel is dat coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties". Premier Rutte is dat met haar eens.

Kaag: gezond teken

In diezelfde vergadering neemt D66-minister Kaag het juist op voor de kritische Kamerleden van de coalitiepartijen. Ze noemt het "een gezond teken" dat er fel wordt gedebatteerd.

Maar het algemene beeld is dat veel ministers zich ergeren aan de voortdurende stroom van vragen uit de Tweede Kamer. Daardoor komt staatssecretaris Snel niet toe aan het daadwerkelijk oplossen van de problemen bij de Belastingdienst, zo is de redenering.

De publicatie van de notulen werd vrijdag toegezegd door het kabinet na berichtgeving door RTL Nieuws, dat in een reconstructie op basis van bronnen onder meer meldde dat het kabinet bewust informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Voortdurende discussie over openheid

Dat ligt zeer gevoelig, niet alleen omdat de toeslagenaffaire een delicaat onderwerp is waar dit kabinet al over is gevallen. Onlangs leidden opmerkingen van VVD-leider Rutte over Omtzigt in de formatie tot een motie van afkeuring in de Tweede Kamer. Juist vertrouwen en de wens voor "een nieuwe bestuursstijl" staan in de formatie bovendien centraal.

Uit de notulen blijkt dat er in het kabinet voortdurend discussie was over wat er wel of niet gedeeld moest worden met de Tweede Kamer. Conceptstukken en ambtelijke notities moeten geheim blijven, vinden verschillende ministers. Die vallen volgens hen niet onder de informatieplicht die het kabinet aan de Kamer heeft.

Dat gold ook voor het volledig feitenrelaas dat de Kamer wilde hebben op initiatief van Omtzigt. Staatssecretaris Snel weigert dat te geven, omdat het "verstrekkende gevolgen" zou hebben voor andere dossiers. Minister Grapperhaus uit nog wel zijn zorgen over het niet verstrekken van het feitenrelaas, maar uiteindelijk krijgt Snel steun voor zijn opstelling van de ministerraad.