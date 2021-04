Kabinet stelt vanaf morgen 18.00 uur vliegverbod voor India in

Vanaf morgenavond 18.00 uur mogen er geen passagiersvluchten uit India meer landen op Schiphol. Het kabinet heeft dat besloten vanwege het hoge aantal besmettingen in dat land. De afgelopen vier dagen werden per dag meer dan 300.000 nieuwe besmettingen in India vastgesteld. Er is inmiddels vanuit de hele wereld hulp toegezegd.

Vluchten met vracht en medisch personeel blijven toegestaan en het vliegverbod geldt voorlopig tot 1 mei. Wekelijks komen zo'n zeven vluchten vanuit India naar Nederland. De meeste passagiers stappen op Schiphol over op een andere vlucht.

Veel besmettingen

Nederland had, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Italië, het Verenigd Koninkrijk en Canada, nog geen vliegverbod vanuit India. Reizigers naar Nederland werd aangeraden in quarantaine te gaan, maar veel mensen negeren dat.

Er is onzekerheid over de Indiase mutaties en het kabinet wil voorkomen dat Nederland voor passagiers uit India een voorkeursoptie wordt voor inreizen naar de Europese Unie. Het besluit volgt mede op basis van een spoedadvies van het RIVM.

In India is het aantal coronabesmettingen de laatste weken fors toegenomen. "Het virus is nu ook doorgedrongen tot gebieden waar eerst weinig gevallen waren", zei correspondent Aletta André woensdag.

Nederlandse hulp

Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakte vanavond bekend 2,5 miljoen euro aan het Rode Kruis te geven voor coronanoodhulp, 1 miljoen daarvan gaat naar India.

De bijdrage komt bovenop de steun die Nederland geeft via het internationale Covax-programma, dat vaccins regelt voor arme landen. Twee weken geleden gaf Nederland een extra bijdrage van 40 miljoen aan Covax. Een deel van die bijdrage komt al ten goede aan India.