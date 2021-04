Wel of niet open, reservering vooraf of ter plaatse: verschil in heropening horeca

Stamgasten trokken Janssen uiteindelijk over de streep. Hij gaat wel open, maar alleen in het weekend. "We willen die mensen ook wel laten zien dat we het afgelopen jaar aan onze kroeg hebben gewerkt. En ja, je wil ook niet de enige zijn die niet opengaat, dus het is ook wel een beetje groepsdruk."

Ondanks zijn zorgen, heeft Janssen wel heel veel zin om zijn gasten weer te zien. "Vanmiddag was ik de voorraad aan het inruimen, met een kop koffie erbij en ik heb echt een heerlijke middag gehad. Ik was eindelijk weer eens koelingen aan het vullen, in plaats van bier aan het weggooien."

Niet open

Er zijn ook ondernemers die niet opengaan uit angst dat heropening zal bijdragen aan stijgende besmettingscijfers. "Rutte heeft buikpijn van de opening van onze terrassen en dat geeft ons een onderbuikgevoel", schrijft Café Jos in Nijmegen. "We zien nog steeds berichten over overvolle ziekenhuizen en stijgende besmettingen. Wij hebben daarom met pijn in ons hart de keuze gemaakt om niet open te gaan."

Ook Café de Stier in Eibergen blijft gesloten. "Het voelde bij ons niet goed, toen onze demissionair premier de onnozele versoepelingen uit zijn stok toverde", schrijven de eigenaren op Facebook. "De Stier wil dolgraag weer een gezellig samenzijn verzorgen, maar voorlopig gaan wij onafgebroken klappen voor de zorg."