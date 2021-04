Verzetsstrijdster Willemijn Petroff-van Gurp (102) overleden

In Baarn is de voormalige verzetsstrijdster Willemijn Petroff-van Gurp is overleden. Ze was 102 jaar oud. Van Gurp was in de Tweede Wereldoorlog koerierster voor het verzet.

Haar overlijden werd gemeld door de Baarnsche Courant. Willemijn van Gurp zag de Duitse bezetting als een groot onrecht en sloot zich aan bij een verzetsgroep. Ze bezorgde distributiebonnen, vervalste persoonsbewijzen en vervoerde een keer explosieven voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen. Ze werd op 10 juni 1944 opgepakt en kwam vanuit het Oranjehotel in Scheveningen via kamp Vught en Ravensbrück in concentratiekamp Dachau terecht, meldt RTV Utrecht.

In de fabriek van Agfa Kamerawerke in München, een buitenkamp van Dachau, maakte Van Gurp tijdontstekers voor granaten. De groep van zo'n 250 vrouwen die deze dwangarbeid moest verrichten saboteerde de productie zoveel mogelijk door zich bijvoorbeeld ziek te melden en heel langzaam te werken.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Na de bevrijding door de Amerikanen, is Van Gurp via Zwitserland, Frankrijk en België op 21 mei 1945 aangekomen in Oudenbosch. Na een paar maanden kreeg ze de kans om als begeleidster met een groepje kinderen naar Leeds in Engeland te gaan. Ze werden daar ondergebracht om aan te sterken. Later ging zij in Baarn werken bij de Philips Phonografische Industrie.

Na haar pensionering gaf Van Gurp op scholen voorlichting over de Tweede Wereldoorlog. Als 'Willemijntje van Gurp' is ze te vinden in het digitale monument Geen nummers maar Namen.

Vanwege haar werk als verzetsstrijder en later als voorlichter werd zij vorige maand benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van Gurp kreeg eerder al het verzetskruis, een onderscheiding voor mensen die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor het verzet tegen de Duitse en Japanse bezetters.