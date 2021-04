Biden erkent massamoord op Armeniërs als genocide

De Amerikaanse president Biden heeft de massamoord op de Armeniërs in de eerste helft van de 20e eeuw genocide genoemd.

"Elk jaar op deze dag herdenken we hen die in de Ottomaanse tijd omkwamen tijdens de Armeense genocide en nemen we ons voor herhaling van zo'n gruweldaad te voorkomen", schrijft hij in een verklaring.

De meeste van Bidens voorgangers hebben deze term voor de moord en deportatie van honderdduizenden Armeniërs altijd vermeden. Ze vreesden dat zo'n erkenning de relatie met NAVO-partner Turkije zou schaden. Alleen Ronald Reagan nam (in 1981) het woord genocide in dit verband in de mond.

De stellingname van Biden komt niet onverwacht. Bij een herdenking vorig jaar tijdens zijn verkiezingscampagne, zei hij al dat hij de Ottomanen vanaf 1915 hebben geprobeerd om de Armeniërs uit te roeien.

Turkije heeft al meteen gereageerd. Ankara verwerpt de erkenning volledig. "Woorden kunnen de geschiedenis niet veranderen of herschrijven", zegt minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken. "We hoeven van niemand wat te leren over ons eigen verleden."

Erdogan

Biden sprak gisteren al telefonisch over zijn voornemen met president Erdogan. Officieel ging het over de intentie van beide landen om tot verbetering van de onderlinge relatie te komen, maar volgens bronnen die de inhoud van het gesprek kennen, heeft Biden gezegd dat hij vandaag de moord op de Armeniërs als genocide zou bestempelen.