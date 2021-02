Kamer roept kabinet op om Armeense genocide 'eindelijk te erkennen'

Bij de Armeense genocide werden 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs vermoord. De christelijke Armeniërs werden verdreven uit hun leefgebieden door de autoriteiten van het islamitische Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije. Wat de precieze aanleiding is geweest, is nog steeds niet helemaal duidelijk. De Turkse overheid houdt de archieven gesloten. Volgens veel Turken heeft de volkerenmoord nooit plaatsgevonden. Het Nederlandse kabinet heeft de genocide nooit volmondig erkend. Volgens premier Rutte draagt zo'n erkenning niet bij aan een oplossing en verzoening tussen Armenië en Turkije. Wel ging er in 2018 voor het eerst een lid van het kabinet (staatssecretaris Snel) naar de jaarlijkse herdenking van de genocide in de Armeense hoofdstad Yerevan.