'Stimuleer hybride warmtepompen voor het klimaat'

"Ze zijn echt veel beter voor het klimaat dan de traditionele cv-ketel", zegt Wilma Berends van Natuur en Milieu over de pompen. "Net als betere isolatie van je huis is dit een goede investering. Maar we denken wel dat stimulering voor de verkoop nodig is."

De organisaties willen dat een nieuw kabinet de komende vijf jaar 120 miljoen euro per jaar vrijmaakt voor extra subsidies. Demissionair minister Ollongren reageert positief en vindt dat een nieuw kabinet er serieus naar moet kijken.

Volgens Maarten van Poelgeest zit de hybride warmtepomp het aardgasvrij maken van wijken niet in de weg. "Het verduurzamen van woningen is complex, omdat huizen erg verschillend zijn. Er zijn er genoeg die de komende vijftien jaar niet aan de beurt komen." Maar bij die huizen worden naar verwachting wel cv-ketels afgeschreven. "Die bewoners doen er dan verstandig aan om een hybride warmtepomp aan te schaffen."

Wel raadt hij mensen aan navraag te doen bij de gemeente en van koop af te zien als over twee jaar een warmtenet wordt aangelegd. Vooral vooroorlogse woningen zijn volgens hem geschikt voor een hybride warmtepomp. Net als rijtjeshuizen die tijdens de wederopbouw zijn gebouwd. "Doordat we in die tijd het Groningse gas kregen, zijn we verwend geraakt en hebben we een hele generatie slecht geïsoleerde huizen gebouwd."

Verduurzaming faseren

De Nederlandse Verwarmingsindustrie heeft zich teruggetrokken uit het initiatief, omdat het zich volgens de NVI teveel richt op wijken die voorlopig niet aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden. "Wij vinden dat de keuze altijd bij bewoners zelf moet blijven liggen", zegt voorzitter Henk Sijbring. "Dus ook in wijken die de overheid van het aardgas af wil halen."

Netbeheer Nederland heeft zich wel aangesloten bij de coalitie. Woordvoerder Jenny Huttinga zegt dat het voor netbeheerders beter is als niet gewacht wordt tot alle huizen helemaal aardgasvrij gemaakt kunnen worden. "Als het verduurzamen van woningen straks allemaal in één keer komt, dan kunnen wij het niet aan. Daarom is het voor ons belangrijk dat de verduurzaming gefaseerd verloopt."