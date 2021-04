Toezichthouder VS legt fabriek Janssen-vaccins stil vanwege gebrekkige hygiëne

Een Amerikaanse medicijnfabriek waar grondstoffen voor het Janssen-vaccin worden gemaakt is stilgelegd. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA is de hygiëne in de fabriek in Baltimore ver onder de maat, waardoor vaccins mogelijk zijn vervuild.

Zo zijn de vloeren en muren in de fabriek Emergent BioSciences smerig, bladdert de verf af en houden medewerkers zich niet aan de strenge hygiënevoorschriften. Volgens de FDA is op beelden te zien dat personeel medicijnafval zonder de juiste verpakking meeneemt, waardoor nieuw te produceren vaccins in aanraking kunnen komen met het medicijnafval.

Ook lopen medewerkers van het gedeelte waar aan het Janssen-vaccin wordt gewerkt naar een andere afdeling waar het vaccin van AstraZeneca wordt geproduceerd. Volgens de FDA is niet duidelijk of het personeel tussendoor doucht en van kleding wisselt, zoals de richtlijnen voorschrijven.

Eerdere fout

Eind maart kwam de fabriek ook al negatief in het nieuws, omdat per ongeluk de ingrediënten van AstraZeneca en Janssen met elkaar werden vermengd. Volgens The New York Times werden daardoor 15 miljoen doses onbruikbaar. Deze fout was de aanleiding voor het FDA-onderzoek.

Volgens de FDA zijn nog geen Janssen-vaccins uit deze fabriek gebruikt. De bijna 8 miljoen Janssen-prikken aan de VS zijn geleverd, komen uit Europese fabrieken. De vaccins uit Baltimore worden voorlopig opgeslagen.

Vanwege zeldzame bijwerkingen is de VS voorlopig gestopt met het vaccineren met Janssen. In Nederland zijn vandaag de eerste prikken met dit vaccin gezet, nadat de geneesmiddelenautoriteit EMA had geoordeeld dat de bijwerkingen zo zeldzaam zijn, dat de voordelen opwegen tegen de risico's.

Het is niet duidelijk hoe lang de Amerikaanse fabriek nog stil ligt, maar experts vrezen dat het maanden kan duren. Zowel de fabriek als het moederbedrijf van Janssen zeggen dat ze de problemen zo snel mogelijk willen oplossen.

Gevolgen Nederland

Of de stilgelegde fabriek gevolgen heeft voor de leveringen aan Nederland is niet duidelijk. Een woordvoerder van demissionair minister De Jonge zegt tegen het AD dat Nederland vasthoudt aan "wat Janssen heeft aangegeven te leveren".

Er worden ook Janssen-vaccins geproduceerd in Leiden en in India. Vanwege het hoge aantal besmettingen in India beperkt de overheid de export van vaccins.