Eerste prikken met Janssen-vaccin gezet in Leiden

Het kabinet besloot gisteren dat het prikken met het Janssen-vaccin kon doorgaan, nadat het Europees Medicijnagentschap (EMA) een oordeel had gegeven over een mogelijke bijwerking van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Volgens het EMA is het aannemelijk dat dit een zeer zeldzame bijwerking is van het vaccin, maar wegen de voordelen op tegen de nadelen.

60-plussers en kwetsbaren

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zei gisteravond dat het EMA goed heeft gekeken naar het vaccin. Hij noemde het aantal gemelde gevallen van de bijwerkingen extreem laag. "Daarmee is het vaccin in te zetten als gepland", zei De Jonge. "Doordat we Janssen kunnen inzetten, blijven we op koers om in de tweede helft van mei de mensen met de hoogste medische kwetsbaarheid en de 60-plussers het eerste vaccin te hebben gegeven."

Van het coronavaccin van Janssen hoeft maar één prik te worden gegeven, waar bij andere goedgekeurde vaccins (Pfizer, Moderna en AstraZeneca) twee prikken nodig zijn. Tot juli verwacht Nederland 3 miljoen doses van het Janssen-vaccin.

Van de 80.000 Janssen-vaccins die Nederland nu op voorraad heeft gaan er 35.000 naar de ziekenhuizen. Die beginnen komend weekend met prikken. De overige vaccins gaan onder meer naar de geestelijke gezondheidszorg.