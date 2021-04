Morgen eerste Janssen-prikken in Nederland: 'Voordelen wegen op tegen risico's'

Morgen worden in Nederland de eerste prikken met het Janssen-vaccin gezet. Dat bevestigde demissionair minister De Jonge op de persconferentie over de coronamaatregelen. De allereerste prik wordt morgenochtend gezet bij een ggz-medewerker in Leiden.

De Jonge zegt vast te houden aan het advies van het Europees Medicijnagentschap (EMA). "Het EMA heeft goed gekeken en stelt dat het aantal gemelde gevallen van de bijwerkingen extreem laag is. Daarmee is het vaccin in te zetten als gepland en daar starten we morgen mee", zei De Jonge.

'Voordelen wegen op tegen risico's'

Volgens het EMA is nog onduidelijk hoe de kans op deze bijwerking van het Janssen-vaccin zich verhoudt tot het risico daarop bij AstraZeneca. Sabine Straus, voorzitter van het veiligheidscomité van het EMA zei vanmiddag op een persconferentie dat het op dit moment onmogelijk is om vast te stellen of deze bijwerking bij het Janssen-vaccin minder vaak of juist vaker voorkomt dan bij het AstraZeneca-vaccin.

Toch is er volgens De Jonge geen reden om Janssen nu niet in te zetten. "Acht meldingen op basis van zeven miljoen prikken in de VS. Die aantallen wijken af van wat er gemeld is over AstraZeneca bijvoorbeeld", aldus De Jonge.

Hij houdt wel een slag om de arm. "De voordelen wegen op tegen de mogelijke risico's. Maar het kan zijn dat je op een ander moment tot een andere conclusie komt."

Op dit moment ziet de demissionair minister ook geen aanleiding om bepaalde doelgroepen niet met Janssen te vaccineren. Dat gebeurde wel bij AstraZeneca, dat in Nederland alleen nog wordt gebruikt bij mensen ouder dan 60 jaar.