Dubieuze moordzaak uit jaren 90 moet over

Herziening houdt in dat een zaak opnieuw beoordeeld moet worden door een gerechtshof. Dat kan leiden tot vrijspraak; in dat geval is sprake geweest van een rechterlijke dwaling. Dat was bijvoorbeeld het geval in de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord en de zaak-Lucia de Berk.

Hoewel advocaten regelmatig om herziening vragen, wordt het zelden toegekend. Er moet sprake zijn van een nieuw feit dat waarschijnlijk tot vrijspraak had geleid.