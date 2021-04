Dubieuze 'campingmoord'-zaak uit jaren 90 moet over

Voor de Arnhemse villamoord zijn 9 mannen veroordeeld tot straffen van 5 tot 12 jaar cel. Een van hen pleegde zelfmoord in de cel. Ze zeggen dat ze ten onrechte zijn veroordeeld.

Belangrijk bewijs vormt de bekentenis van een van hen. Deze man gaf zowel bij de politie als bij het gerechtshof toe dat hij en de anderen betrokken waren bij de moord.

In 2018 kwam hij daarvan terug, naar eigen zeggen uit gewetensnood. Maar volgens de Hoge Raad is niet duidelijk gemaakt waarom hij zijn bekentenis na al die tijd pas introk en is zijn verhaal ook niet altijd geloofwaardig.

Hoewel er kritiek is op de verhoortechnieken die de politie in de jaren negentig gebruikte, heeft het gerechtshof de verhoren destijds zelf onderzocht. Toen vonden de rechters dat er geen ongeoorloofde druk was uitgeoefend. Bovendien kwam de bekentenis van de verdachte overeen met verklaringen van een andere verdachte.

De Hoge Raad denkt daarom niet dat de veroordeelden zouden worden vrijgesproken, nu een van hen zijn bekentenis na lange tijd heeft ingetrokken.