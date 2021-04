Tjeenk Willink ontvangt fractieleiders, BBB wil platteland niet volbouwen

Het moet bij de formatie in de eerste plaats gaan over de verdeling van de ruimte in Nederland. Dat zei BBB-leider Van der Plas na haar bezoek aan informateur Tjeenk Willink. Zij wijst op de plannen voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen en is bang dat die ten koste gaan van het platteland. "Ik vrees dat mijn kinderen en kleinkinderen straks naar België of Duitsland moeten voor een beetje groen."

Van der Plas was de tweede fractievoorzitter die bij Tjeenk Willink langsging. Voor haar was Bij1-leider Simons, als eerste, aan de beurt. Zij zei dat het bij de formatie moet gaan over "het dichten van de economische en sociaal-maatschappelijke kloven die er voor corona al waren en door de pandemie enorm gegroeid zijn". Die kloven ontstaan volgens haar met name door discriminatie.

Akkoord op hoofdlijnen

Gisteren liet de informateur weten dat de fractievoorzitters het wat hem betreft eens moeten worden over vier of vijf grote onderwerpen die met voorrang moeten worden aangepakt. Het herstelbeleid na de coronacrisis hoort daar in elk geval bij. Hij herhaalde nog eens dat hij een coalitieakkoord op hoofdlijnen wil en geen dichtgetimmerd boekwerk.

Het is de tweede keer dat Tjeenk Willink de zeventien fractievoorzitters spreekt. Hij begint net als twee weken geleden met de vertegenwoordigers van de kleine partijen, onder wie 50Plus-leider Den Haan. Zij zit nu bij hem aan tafel zit.

De planning is dat de informateur volgende week met zijn eindverslag komt. Daarna volgt een debat volgt in de Tweede Kamer. Dat zou moeten gaan over de belangrijkste kwesties. Daarna moet bepaald worden hoe die problemen aangepakt moeten worden en welke partijen daarbij willen samenwerken.