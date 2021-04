Braziliaanse vleesgigant neemt Nederlandse vegaburgermaker Vivera over

Vivera, maker van veganistische shoarma, burgers, worsten en gehakt, is overgenomen door JBS. Dat Braziliaanse bedrijf is de grootste vleesverwerker ter wereld.

JBS betaalt 341 miljoen euro voor Vivera, dat sinds 1990 vleesvervangers maakt en zo'n 400 medewerkers telt. Vivera's hoofdkantoor en drie fabrieken staan in Nederland. In 25 Europese landen liggen de producten van het bedrijf in de schappen van supermarkten.

JBS is een gigantisch bedrijf met 245.000 werknemers wereldwijd, waarvan 145.000 in Brazilië. Het op een na grootste voedselbedrijf ter wereld richtte zich tot nu toe vooral op rund-, varkens-, kippen-, en lamsvlees. Het bedrijf zegt Vivera te kopen omdat het wereldwijd een sterke groei in de verkoop van vleesvervangers verwacht. Vivera is de op twee na grootste vleesvervangermaker van Europa. Het bedrijf blijft een zelfstandig onderdeel van JBS en houdt het bestaande management.

'Enorm sterke partner'

"Het is geweldig dat we een enorm sterke partner krijgen die ons helpt om de transitie naar plantaardig voedsel te versnellen", zegt Vivera-bestuurder Willem van Weede. "Een steeds grotere groep mensen maakt zich druk over duurzaam en verantwoord voedsel. Plantaardig eten is geen niche meer, een grote groep consumenten is hiermee bezig."

Bijna het hele assortiment van Vivera is plantaardig, dus veganistisch. Het bedrijf maakt nu ook nog enkele producten waar kaas in zit, maar wil over een tijd alleen nog maar veganistische producten verkopen.

Er is de laatste jaren een groeiende aandacht voor vleesvervangers. Eind 2018 nam voedselgigant Unilever al de Vegetarische Slager over. "Wij willen wereldwijd gaan", zei oprichter Jaap Korteweg toen. Ook Amerikaanse bedrijven als Beyond Meat en Impossible Foods groeiden de afgelopen jaren hard met hun aanbod van vleesvervangers.