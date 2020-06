Amerikaanse fabrikant vleesvervangers gaat vanuit Nederland Europa bedienen

Het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat is bezig met het bouwen van een fabriek in Enschede. Het wordt de eerste fabriek buiten de Verenigde Staten waar het bedrijf op een speciale manier eiwitten bewerkt voor vegetarische producten. De fabriek moet eind dit jaar operationeel zijn.

De locatie in Enschede gaat de fabriek van vleesverwerker Zandbergen in Zoeterwoude van grondstoffen voorzien. Daar rollen sinds kort vegaburgers en vegaworsten van Beyond Meat van de band. Op dit moment komen de grondstoffen voor een deel uit een fabriek in de Amerikaanse staat Missouri.

Europese markt

Door ook in Nederland te produceren, hoopt ceo Ethan Brown van Beyond Meat te kunnen profiteren van de distributiemogelijkheden in Europa. Dat zorgt volgens hem voor goedkopere en duurzamere logistiek.

Topman van Zandbergen Adriaan Figee zegt trots te zijn op de samenwerking met het Amerikaanse bedrijf. "Het is voor ons een mooie toevoeging aan de werkzaamheden die we al uitvoeren. Ik zie ons bedrijf niet zozeer als een vleesverwerker, maar als een verwerker van eiwitten. Dat die eiwitten nu ook uit plantaardige bronnen komen, is een logische vervolgstap voor ons."

Naast Europa wil Beyond Meat ook het Midden-Oosten en delen van Afrika voorzien van vleesvervangers. Het bedrijf werd in 2009 opgericht. Inmiddels worden de vegetarische burgers en worstjes, bekend onder de namen Beyond Burger en Beyond Sausage, in 75 landen verkocht.