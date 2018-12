De Vegetarische Slager overgenomen door Unilever

De Vegetarische Slager, de fabrikant van vleesvervangers, wordt overgenomen door levensmiddelengigant Unilever. Hoeveel Unilever betaalt, houden de twee bedrijven geheim.

Vegetariƫr Jaap Korteweg richtte in 2007 De Vegetarische Slager op. Het bedrijf verkoopt vleesvervangers die het makkelijker moeten maken om over te stappen van vlees naar vegetarisch. "Wij willen wereldwijd gaan", aldus Korteweg. "Het internationale netwerk van Unilever in 190 landen geeft ons hiervoor alle mogelijkheden."

Korteweg stopt als directeur van het bedrijf. Hij blijft wel het gezicht en houdt een adviserende rol.

De producten van De Vegetarische Slager worden nu in ruim 17 landen verkocht. Dat moeten er dus veel meer worden. "Met deze samenwerking laten we de missie van De Vegetarische Slager wereldwijd groeien en versnellen we onze strategische koers richting meer plantaardig eten", aldus Unilever.

Vegetarische balletjes

De overname betreft de fabriek in Breda, het restaurant in Den Haag en de marketing & salesorganisatie in Utrecht. De 90 mensen die nu bij De Vegetarische Slager werken kunnen allemaal blijven.

De twee bedrijven werkten sinds 2016 al samen, toen ze 'Vegetarische Gehacktballetjes' in pinda- en tomatensaus op de markt brachten onder het Unox-merk. Onlangs bracht Unox zelf al een vegetarische variant op de rookworst op de markt.