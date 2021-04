Dit weekend bijna 200.000 bijen geteld

Bij de Nationale Bijentelling is dit weekend een recordaantal bijen geteld. Mensen kunnen nog tot vanavond 20.00 uur hun resultaten doorgeven, maar nu al staat de teller op ruim 185.000 bijen. De honingbij werd het vaakst gespot.

Het was dit weekend de vierde editie van de Nationale Bijentelling, een initiatief van onder meer museum Naturalis en Natuur & Milieu. Nederlanders werden opgeroepen om een half uur bijen te tellen in hun tuin of op hun balkon.

Ruim 10.000 mensen deden mee aan de actie, ongeveer net zo veel als vorig jaar. Het aantal getelde bijen is wel fors hoger dan toen: vorig jaar werden zo'n 130.000 bijen geteld.

Rosse metselbij

Bijenexpert Koos Biesmeijer van Naturalis schrijft de toename deels toe aan de stijgende aandacht voor bijen. "Niet alleen hebben gemeenten hun maaibeleid verbeterd, ook veel tuineigenaren hebben meer aandacht besteed aan een natuurlijke en bijenrijke tuin", zegt hij tegen het ANP.

De honingbij is al jaren de meest voorkomende bij in de Nederlandse tuinen. Afgelopen weekend werd hij meer dan 50.000 keer geteld. Op gepaste afstand volgen de rosse metselbij en de aardhommel, die allebei ongeveer 12.000 keer werden waargenomen.