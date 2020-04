Fors meer bijentellers dan vorig jaar

Een recordaantal mensen heeft dit weekend meegedaan aan de Nationale Bijentelling. Rond 20.30 uur stond de teller op ruim 9500 mensen die het afgelopen weekend samen 128.000 bijen telden. Dat aantal ligt behoorlijk hoger dan bij de twee voorgaande tellingen.

Vorig jaar deden ruim 5000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal

telden zij dat weekend bijna 54.000 bijen. Vermoedelijk hebben vanwege de coronacrisis dit keer meer mensen meegeteld omdat ze toch thuis moesten blijven of verder niks te doen hadden. De deelnemers moesten in hun tuin of op hun balkon een half uur tellen. Gemiddeld leverde dat veertien bijen en zweefvliegen op per tuin of balkon.

Bijenhotels en bijenplanten

De honingbij werd, net als in de voorgaande edities, het meest gespot. In totaal gebeurde dat zo'n 51.000 keer. Honingbijen verspreiden zich vaak vanuit bijenkasten van hobby-imkers.

Op de tweede plaats eindigde met ruim 19.000 waarnemingen de rosse metselbij. Deze soort profiteert van de bijenhotels en bijenplanten die de afgelopen jaren door veel bewoners en gemeenten in de bebouwde kom zijn neergezet. De sachembij eindigde met ruim 12.000 waarnemingen op de derde plaats.