Laatste kaarten 538 Oranjedag geveild voor duizenden euro's

De laatste kaarten voor de 538 Oranjedag op 24 april in Breda zijn geveild voor duizenden euro's. Een regulier kaartje kost 37 euro, maar volgens Omroep Brabant is soms tot wel 15.000 euro geboden. Voor dat bedrag krijgen twee mensen toegang tot het feest. De volledige opbrengst van de veiling wordt gedoneerd aan de voedselbank, meldt organisator Radio 538.

538 Oranjedag is een van de zogeheten fieldlabevenementen, waarbij onderzoekers kijken naar hoe evenementen veilig kunnen worden gehouden. Het feest wordt gehouden op het Chasséveld in Breda. Alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen moeten vooraf een sneltest ondergaan.

Het evenement, met 10.000 bezoekers het grootste fieldlabevenement tot nu toe, was gisteren al uitverkocht bij de radiozender. Er waren ruim een miljoen kaarten aangevraagd. De tickets werden door middel van loting verdeeld. De laatste kaarten werden vandaag aangeboden op Vakantieveilingen.nl.

Radio 538 waarschuwt voor oplichters die kaarten aanbieden voor het feest. "Omdat onze tickets gepersonaliseerd zijn, en daarmee niet-overdraagbaar, waarschuwen we alle Oranjefans actief via Radio 538 en onze socialemediakanalen voor oplichters."

Kritiek van horeca en virologen

Lokale horecaondernemers reageerden verontwaardigd op de plannen voor het evenement, omdat de horeca gesloten moet blijven. Burgemeester Paul Depla van Breda liet weten de horeca in zijn stad te begrijpen. Hij zei met Radio 538 te willen overleggen of er een rol is weggelegd voor de horeca bij het evenement.

Leden van het Outbreak Management Team en virologen hebben kritiek geuit op het grote aantal testevenementen. Gezien het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames vinden zij de tests met grootschalige evenementen te veel optimisme uitstralen terwijl daar volgens hen geen aanleiding voor is.