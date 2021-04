De Jonge verwerpt kritiek op testevenementen, 'fantastische investering'

Minister De Jonge staat volledig achter de opzet van proefevenementen met toegangstests. Hij is te spreken over het grootschalige experiment om te kijken op welke manier in coronatijd grote groepen naar muziek-, sport- of andere evenementen kunnen.

"Het is een fantastische investering, waar mooie dingen worden georganiseerd", zei de demissionaire minister van Volksgezondheid in het debat over de corona-aanpak. "Mensen zeggen na afloop dat ze een fantastische dag hebben gehad en zo'n bijeenkomst hebben gemist. We maken leuke dingen mogelijk."

Toezicht

De afgelopen tijd is er steeds meer kritiek gekomen op de opzet van deze grootschalige proefevenementen. Ze zijn in handen van de Stichting Open Nederland en die is aan de slag gegaan zonder openbare aanbesteding, zo ontdekte het onderzoeksplatform Follow The Money. Ook zou de gekozen constructie niet transparant zijn en het toezicht ontbreken.

De Jonge erkent dat er geen openbare aanbesteding is geweest, maar dat was volgens hem om geen tijd te verliezen en de experimenten snel op te starten. De stichting blonk uit in een goede en gedegen aanpak, zei hij.

Bankrekening

Voor alle experimenten met toegangstests is in totaal zo'n 900 miljoen euro beschikbaar. De Jonge zegt dat de stichting dat geld nog niet op de eigen bankrekening heeft. "De stichting heeft geen carte blanche. Het geld is gereserveerd, niet uitgegeven."

Tot 1 mei staan 445 evenementen op het programma met in totaal 232.000 deelnemers. Eén commercieel bedrijf, Lead Health, heeft het alleenrecht om de tests te regelen. In de toekomst zal dat veranderen, aldus De Jonge. "Als er een serieuze markt blijkt te zijn, zullen meer bedrijven kunnen meedingen. Het gaat wel om belastinggeld." Tot nu toe is er geen bedrijf rijk geworden, benadrukte hij.

Casino's

Een aantal casino's doet ook mee met het experiment en partijen zoals de SP en de PvdA vinden het gek dat er geld naar casino's gaat en niet naar extra geld voor een bonus voor het zorgpersoneel.

De Jonge vindt dat hiermee het verkeerde beeld wordt geschetst. "Er worden allerlei leuke dingen georganiseerd om mensen een fantastische dag te geven, bijvoorbeeld een dagje Keukenhof of naar de dierentuin, dat is dus niet alleen het casino."