8797 nieuwe besmettingen, gemiddeld stijging

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 2477 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2499), van wie 789 op de IC (gisteren: 784), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De corona-bezetting in de ziekenhuizen is daarmee al ruim een week min of meer stabiel, zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive cares.