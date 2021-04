RIVM meldt 5503 nieuwe besmettingen, cijfer valt lager uit door storing

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5503 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1265 minder dan gisteren.

Het gaat om het laagste aantal positieve tests in ruim een week. Dat komt mede door een storing in de ict-systemen van het RIVM. Het aantal nieuwe besmettingen zal morgen vermoedelijk hoger uitvallen dan zonder de storing het geval was geweest.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests doorgaans hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests nog wel: afgelopen week werden gemiddeld 7179 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 7 procent vergeleken met de zeven dagen daarvoor.