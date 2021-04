Ontvoerde bemanningsleden van schip Nederlands bedrijf vrijgelaten

Vijftien ontvoerde medewerkers van een schip dat door een Nederlands bedrijf wordt beheerd, zijn vrijgelaten. De tanker Davide B, die vaart onder Maltese vlag, werd een maand geleden overvallen voor de kust van Benin, in West-Afrika. Daarbij werden de vijftien bemanningsleden meegenomen. Zes anderen werden aan boord achtergelaten.

Scheepsonderneming De Poli Tankers uit Barendrecht zegt dat de medewerkers het naar omstandigheden goed maken. Ze worden op dit moment medisch onderzocht en teruggebracht naar hun thuisland. Het zijn medewerkers uit de Filipijnen, Rusland en twee Baltische staten.

Waar de ontvoerde medewerkers precies hebben vastgezeten, is niet helemaal duidelijk. De woordvoerder van het scheepvaartbedrijf zegt dat dat vermoedelijk Nigeria is geweest. "Daar zijn ze ook herenigd met onze mensen ter plekke", zegt hij.

Of er losgeld is betaald, wil hij niet zeggen. Volgens hem was er sprake van een "lange dialoog". Niet duidelijk is wie er achter de ontvoering hebben gezeten.

Opgelucht

In een verklaring zegt de directeur van het scheepvaartbedrijf dat ze opgelucht is dat de medewerkers veilig zijn en kunnen terugkeren naar hun familie. "De afgelopen weken waren voor iedereen een buitengewoon moeilijke periode, zeker voor de vijftien zeevarenden en hun families. We bewonderen hun moed in deze periode."

In de Golf van Guinee vinden steeds vaker overvallen of kapingen plaats. Afgelopen september vielen piraten nog een Gronings schip aan en ontvoerden twee bemanningsleden. In januari viel een dode bij een aanval op een containerschip, de overige bemanningsleden werden ontvoerd en na enkele weken vrijgelaten.