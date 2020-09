Twee bemanningsleden Gronings schip ontvoerd door piraten bij Nigeria

Van het Groningse schip dat gisteren door piraten voor de kust van Nigeria werd aangevallen, zijn twee bemanningsleden ontvoerd. "Een bijzonder zorgelijke situatie", zegt woordvoerder Cor Radings van rederij Seatrade in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

Het bedrijf hoopt dat de ontvoerders snel contact opnemen en dat de bemanningsleden worden vrijgelaten. "Soms is piraterij gericht op de lading van schepen, met name bij olietankers. En soms worden bemanningsleden ontvoerd, dan probeert men over losgeld te onderhandelen."

Op de Water Phoenix is "zichtbare en onzichtbare beveiliging", zegt Radings. "Maar helaas heeft dat in dit geval niet voldoende geholpen."

Familieleden

De ontvoerde bemanningsleden zijn een man uit Rusland en een uit de Filipijnen. Seatrade heeft contact met hun familieleden. De andere 16 bemanningsleden zijn ongedeerd. Het schip is onder escorte van de marine onderweg naar de haven van Lagos. Daar was het al naartoe onderweg toen de piraten aanvielen.