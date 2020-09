Piraten vallen Gronings schip aan voor de kust van Nigeria

Kapers hebben vanmorgen een vrachtschip van een Groningse rederij aangevallen voor de kust van Nigeria. Het is onduidelijk of de piraten nog aan boord zijn.

Het gaat om het schip Water Phoenix van Seatrade, een grote rederij gespecialiseerd in koel- en vriesvaart. Het schip is rond 09.30 uur aangevallen en ligt sindsdien stil. Er zijn achttien bemanningsleden aan boord, geen van hen is Nederlander.

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt de aanval aan RTV Noord. "We hebben contact met de bemanning en we weten dat het schip is aangevallen door piraten. Maar omdat de verbinding slecht is, weten we niet of de kapers nog aan boord zijn en hoe het met onze bemanning gaat."

Eerder gekaapt

Piraterij in de Golf van Guinee komt geregeld voor. Het is dan ook niet de eerste keer dat een schip van de rederij daar is aangevallen.

In 2018 werd tot twee keer toe een schip gekaapt. Bij een van de twee kapingen werden de kapitein en een bemanningslid 2,5 week vastgehouden. Of er toen voor hun vrijlating losgeld is betaald, is niet bekendgemaakt.