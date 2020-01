Aantal ontvoeringen in West-Afrikaanse Golf van Guinée groeit hard

Sindsdien is er dus weinig verbeterd in de Golf van Guinée. Vorig jaar werd het vrachtschip 'Blue Marlin' van het Nederlandse Boskalis er met geweld aangevallen. Gewapende piraten benaderden de Blue Marlin met een rubberboot en gingen aan boord. "Er is veelvuldig geschoten en er werd materiële schade aangericht", aldus Boskalis destijds. De bemanning vluchtte in een beveiligde ruimte aan boord en kon later worden bevrijd.

Uitschuif-ladders op smalle bootjes

Schepen werden in de Golf van Guinée vaak van hun lading beroofd. Het aantal schepen dat werd leeggeroofd, verdubbelde van 20 in 2017 naar 42 in 2019, meldt het MICA Center.

De zeestrook voor de West-Afrikaanse kust is een aantrekkelijk doelwit omdat er veel internationale scheepvaart is. In het MICA-rapport is ook een foto te zien van de daders. Ze varen in kleine, smalle bootjes en hebben speciale 'uitschuif-ladders' bij zich om aan boord te gaan van vrachtschepen of tankers.

Het is juridisch moeilijk om op te treden tegen piraten: veel van de aanvallen spelen zich af in de territoriale wateren van de afzonderlijke landen. "In Nigeria was piraterij tot voor kort niet eens een misdaad", zegt topman Cyrus Mody van het Internationaal Maritiem Bureau tegen vakblad Freight Waves.