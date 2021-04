'Openingsplan kabinet is inzichtelijker dan routekaart, maar hopeloos dubbelzinnig'

"De filosofie van het kabinet is dat het alle beschikbare informatie wil delen", zegt politiek verslaggever Wilco Boom in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is op zichzelf prijzenswaardig, maar het leidt ook tot teleurstellingen. Wat je nu ook weer ziet bij horecaondernemers en organisatoren van evenementen: ze worden er gek van."

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren spreekt van "hopeloos dubbelzinnige communicatie". Aan de ene kant gaat het kabinet mee in de vraag vanuit de samenleving om perspectief te bieden. "En tegelijkertijd weet men dat nou eenmaal niet te voorspellen valt hoe het zal gaan", zei hij in hetzelfde radioprogramma.

De onenigheid tussen burgemeesters en het kabinet over bijvoorbeeld het wel of niet openen van terrassen maakt het volgens Van Tongeren alleen maar erger. "Zodra de overheid het zelf al niet meer eens is, maken mensen hun eigen interpretaties."