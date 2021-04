Utrechtse kroegen op proef open: 'Heerlijk dat het weer mag'

In Utrecht zijn sinds 12.00 uur vijf cafés bij wijze van proef geopend. Gekeken wordt hoe kroegen op termijn weer open kunnen zonder dat die een bron vormen van coronabesmettingen.

Ruim een half miljoen mensen probeerden vorige week een tafeltje te boeken en 3000 geluksvogels is dat daadwerkelijk gelukt. Zij kunnen in de komende vier dagen een paar uur vertoeven in een van de deelnemende horecagelegenheden, mits ze een negatieve coronatest kunnen laten zien.

"Heerlijk dat het weer mag, echt genieten", zei iemand die als een van de eersten een café op de Neude binnen mocht. Hij had er uren over gedaan om door het reserveringssysteem te komen. "Maar nu als vanouds uit met de huisgenoten, echt super."

Ook deze cafébezoekers konden niet wachten: