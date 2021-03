Vijf cafés in Utrecht mogen over twee weken open voor corona-experiment

Begin februari gaf Utrecht al aan open te staan voor een experiment met het heropenen van horecazaken. Burgemeester Sharon Dijksma is daarom blij dat er nu iets mag: "Samen - uiteraard op 1,5 meter - naar een café, het klinkt als iets uit vervlogen tijden. De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horecaondernemers én hun gasten", schrijft RTV Utrecht.

Pieter Honing, voorzitter Koninklijke Horeca Utrecht: " We zijn heel blij om een bijdrage te kunnen leveren vanuit onze stad en zo te laten zien hoe onze cafés op een veilige en verantwoorde manier open kunnen. We zijn er meer dan klaar voor."

De deelnemende kroegen zijn Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en 't Oude Pierement.