Als het aan Gezondheidsraad ligt, kunnen 60-minners zelf AstraZeneca kiezen

"Ik ben het er volledig mee eens dat 60-minners zelf de keuze moeten krijgen", reageert Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins, voormalig directeur van het Nederlandse Vaccin Instituut en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM. "Het huidige advies is niet zo'n afgewogen advies, in vergelijking met bijvoorbeeld het advies uit het Verenigd Koninkrijk. Er is alleen naar de mogelijke gevaren gekeken en niet naar de voordelen."

Ook hoogleraar Van Egmond lijkt het een "uitstekend plan". "Aangezien de risico's op ernstige gevolgen van corona bij bijna iedereen (boven de 30) groter zijn dan de kans op deze kleine bijwerking, vind ik ook dat je dat goed moet uitleggen aan mensen en dan zelf laten beslissen."

Daar is LUMC-epidemioloog Rosendaal het mee eens. "De voordelen zijn vele malen groter dan de nadelen. In die context is het raar als mensen daar niet zelf voor mogen kiezen." Zo kan ieder zijn eigen risico-afweging maken, zegt immunoloog Dimitri Diavatopoulos. "En houd je een autonome keuze. Het is een betere oplossing dan het zwart-witte advies dat er eerst lag."