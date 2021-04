Advies Gezondheidsraad: gebruik andere vaccins dan AstraZeneca voor 60-minners

De Gezondheidsraad adviseert om mensen onder de 60 jaar te vaccineren met een ander vaccin dan AstraZeneca. Dat melden bronnen aan de NOS. De raad kwam met een spoedadvies over het vaccin naar buiten op verzoek van demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge.

De mensen die al een eerste inenting hebben gehad met het AstraZeneca-vaccin krijgen als het aan de raad ligt de mogelijkheid om nog een tweede prik te halen.

Als het advies wordt opgevolgd door minister De Jonge, zal dit impact hebben op de vaccinatiestrategie. Het is alleen de vraag hoe groot de impact is, omdat de komende weken sowieso al veel meer vaccins worden geleverd van een ander vaccin, dat van Pfizer. Ook is het Janssen-vaccin naar waarschijnlijkheid nog deze maand beschikbaar in Nederland.

Trombose

De aanleiding voor het spoedadvies zijn meldingen van de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes na het vaccineren. Vorige week besloot Nederland tijdelijk te stoppen met het inenten van mensen onder de 60 met AstraZeneca. De Jonge wilde wachten op een nieuw oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over het vaccin. Dat kwam gisteren.

Het EMA bracht naar buiten dat er een mogelijk verband is tussen de stollingsproblemen. Daarom werd besloten het ziektebeeld als zeer zeldzame bijwerking toe te voegen aan de bijsluiter. Wel zei het geneesmiddelenbureau dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de risico's. De kans op de bijwerking is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000. Het EMA benadrukte dat het aan de landen zelf is om een besluit te nemen over de inentingen met het AstraZeneca-vaccin.

De Nederlandse Gezondheidsraad zegt nu dat de kans op de zeer zeldzame bijwerking groter is voor mensen onder de 60 en dat daarom is gekozen voor dit advies. De tweede prik kan nog door mensen worden gehaald omdat de bijwerkingen vooral na de eerste prik voorkomen, zegt de raad.