Wekdienst 12/4: Engeland versoepelt coronaregels • Staking chauffeurs

Goedemorgen! Vakbonden CNV en FNV hebben chauffeurs in de transport- en logistieksector opgeroepen vandaag het werk neer te leggen voor een betere cao en Engeland versoepelt de coronamaatregelen.

Geregeld zon, maar ook een enkele winterse bui met hagel of natte sneeuw. Maximumtemperatuur rond 8 graden. De komende dagen blijft het overwegend droog. De zon breekt af en toe door en het wordt een graad of 9. In de nachten vriest het licht.