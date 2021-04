Apothekers verkochten zeker 200.000 coronazelftests

Sinds de de coronazelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 van verkocht. Dat zegt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD.

Volgens hem is er een run op de zelftests en is het gigantisch druk sinds 31 maart, toen werd begonnen met de verkoop. "Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin", zegt Prins.

Deskundigen maken zich zorgen over de coronazelftests omdat ze minder nauwkeurig zijn. Leden van het Outbreak Management Team zijn bang dat mensen lak zullen hebben aan de 1,5 meterregels als de sneltest aangeeft dat ze géén corona hebben.

'Negatieve test zegt niks'

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten van het UMC Utrecht zegt in het AD dat een negatieve testuitslag niets betekent, omdat die het mis kan hebben. De KNMP-voorzitter erkent dat een negatieve test geen zekerheid geeft.

"Als je die zelftest doet, is de betrouwbaarheid bij een negatieve uitslag zo'n 85 procent", zegt Prins in de krant. "Dat betekent dat van de honderd mensen die de test doen er mogelijk vijftien toch positief zijn. Volg dus altijd de coronaregels."