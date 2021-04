Verspreiden van statushouders over het land ongunstig voor vinden baan

Het verspreiden van statushouders, oftewel erkende vluchtelingen, over alle gemeenten in Nederland is niet bevorderlijk voor hun baankansen. Dat blijkt uit een langjarig onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 3200 Syrische statushouders die in 2014 naar Nederland kwamen.

In de studie is onder meer onderzocht of het voor de kansen op de arbeidsmarkt uitmaakt in welke regio een statushouder terechtkomt. "Hoe hoger het werkloosheidspercentage in de regio, hoe minder kans statushouders hebben op werk of op georiënteerd zijn op de arbeidsmarkt", concluderen de SCP-onderzoekers.

Evaluatie integratiebeleid

Vijf jaar geleden is afgesproken dat verschillende wetenschappelijke instanties in de gaten houden het gaat met de integratie van Syrische en Eritrese vluchtelingen. Dit zijn de twee grootste groepen asielzoekers die sinds de vluchtelingencrisis in 2014 naar Nederland kwamen.

Zij kregen veelal een verblijfsvergunning, eerst voor vijf jaar. Na die vijf jaar konden zij Nederlander worden, mits ze het inburgeringsexamen haalden en de Nederlandse taal hadden geleerd.

Al inburgeren in azc

Statushouders hebben betere baankansen als ze kort in een asielzoekerscentrum hebben gewoond, zagen de onderzoekers. Daarbij hielp het ze als ze in het azc al waren begonnen aan hun inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Statushouders oriënteren zich dan al vroeg op de arbeidsmarkt. Ook leren ze sneller Nederlands en maken ze eerder kennis met de Nederlandse cultuur.

Het SCP zag verder dat vrijwilligerswerk de kans op het vinden van betaald werk niet per se vergrootte. Mogelijk omdat de stap naar betaald werk te groot is voor statushouders die uiteindelijk in vrijwilligerswerk terechtkomen, zo schrijft het planbureau. Daarnaast blijken mannen meer voordelen van inburgering te hebben dan vrouwen bij het vinden van werk.

Sneller een baan

De arbeidsparticipatie van statushouders neemt toe naarmate zij langer in Nederland zijn. Er zijn alleen wel opvallende verschillen tussen de herkomstlanden. Mensen met een Eritrese of Afghaanse nationaliteit vinden sneller werk dan Syrische en Iraanse statushouders. Maar die laatste twee groepen vinden weer beter betaalde en minder kwetsbare banen.

Syrische en Iraanse statushouders lijken zich langer voor te bereiden op het betreden van de arbeidsmarkt. Bij met name Eritrese statushouders heeft het snel vinden van werk een hoge prioriteit. Het gaat dan vaak om uitzendwerk met lagere uurlonen.

Volgens SCP-onderzoeker Willem Huijnk is het spannend wat voor gevolgen de coronacrisis heeft voor deze mensen. "Daar kunnen we nu nog weinig over zeggen, maar je kunt je voorstellen dat het risico is dat deze mensen nu minder makkelijk werk vinden en eerder hun baan verliezen", legt hij uit. "Zij deden bijna allemaal flexibel werk en waren werkzaam in kwetsbare sectoren."