China erkent lage effectiviteit eigen vaccins en overweegt andere vaccinstrategie

De Chinese coronavaccins bieden een relatief lage bescherming en daarom overweegt het land de vaccinatiestrategie aan te passen. Dat heeft Gao Fu, de baas van de hoogste gezondheidsautoriteit in China, gezegd op een conferentie in Chengdu.

Uit onderzoek in Brazilië bleek eerder dat de effectiviteit van Sinovac net boven de 50 procent uitkomt. Ter vergelijking: de Amerikaanse farmaceut Pfizer claimt voor het eigen vaccin een effectiviteit van 97 procent.

De cijfers over de effectiviteit van de Chinese vaccins variëren, omdat er geen gestandaardiseerde cijfers bestaan. Ook Gao Fu noemde geen precieze percentages. Bovendien heeft China nooit de resultaten van de derde testfase vrijgegeven. "Het is daarom bijzonder dat de baas van een belangrijk instituut met deze uitspraken kwam", zegt correspondent Garrie van Pinxteren.

Het is onduidelijk of de autoriteiten achter de uitspraken van de directeur staan. "Het is misschien niet goed gevallen, want vermeldingen over deze uitspraken op sociale media werden meteen gewist en gecensureerd."

Ook in Europa gebruikt

China vaccineert de eigen bevolking met Chinese vaccins en heeft tientallen miljoenen doses Sinovac geëxporteerd naar zo'n 25 landen in onder meer Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Turkije. Een ander Chinees vaccin, van farmaceut Sinopharm, wordt toegediend in onder meer Hongarije en Servië. Tsjechië wil het middel op korte termijn gaan gebruiken.

In China zijn tot gisteren bijna 165 miljoen vaccindoses toegediend, waarvan bijna 25 miljoen in de afgelopen zes dagen. Deze week kondigde China aan dit jaar naar verwachting drie miljard doses coronavaccins te produceren.

Het land heeft geen enkel buitenlands vaccins goedgekeurd voor gebruik in China. In Chinese staatsmedia is herhaaldelijk twijfel gezaaid over de werking van zogeheten mRNA-vaccins. De middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn met deze nieuwe technologie ontwikkeld, maar werden in China tot dusver als onveilig en ineffectief bestempeld.

Combinatie van vaccins

Daar lijkt Gao Fu nu van terug te komen. Op de conferentie suggereerde de directeur van de gezondheidsautoriteit voor het eerst de mogelijke toepassing van deze methode. "Iedereen moet de voordelen van mRNA-vaccins overwegen. We moeten het niet negeren omdat we al een aantal vaccins hebben", zei hij.

"Dat is een belangrijke verschuiving", zegt correspondent Van Pinxteren, "maar het is onduidelijk of China mRNA-vaccins overweegt te importeren of zelf te produceren."

Daarnaast overweegt de regering vaccins te combineren, in de hoop een hogere effectiviteit te behalen. In verschillende landen wordt op dit moment onderzocht of het mengen (het ene middel als eerste prik en een ander middel als tweede prik) voor een boost in immuniteit zorgt. Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk een combinatie van Pfizer en AstraZeneca onderzocht.