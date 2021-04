Servië heeft zo veel vaccins dat er keuze is, en bussen uit buurland toestromen

Wie zich wil laten inenten, moet online een formulier invullen en zich laten registreren. Daarop kun je aanvinken voor welk middel je kiest: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik of Sinopharm. Na de prikafspraak krijg je enkele weken later een herinnering voor de tweede vaccinatie. Artsen, leraren, verpleegkundigen en vluchtelingen zijn inmiddels grotendeels ingeënt.

De voornaamste reden dat Servië beschikt over zo'n vaccinvoorraad zijn de goede verhoudingen met drie grootmachten. Peking heeft veel investeringen in Servië en ook Moskou is al jaren een belangrijke bondgenoot. Brussel is daar op geopolitiek vlak niet blij mee, aangezien Servië ook wil toetreden tot de EU.

De diplomatieke balanceeract geeft Belgrado toegang tot vaccins uit oost en west. Balkancorrespondent David Jan Godfroid: "De Serven hebben voldoende doses en dat kunnen niet veel landen zeggen."

Tegenstand

Het rappe tempo heeft ook een keerzijde, legt Godfroid uit. "De mensen die gevaccineerd willen worden, beginnen zo langzamerhand op te raken." Want net als in de rest van Europa is er weerstand tegen het het vaccinatieprogramma. Tel daarbij op dat in Servië het wantrouwen tegenover de overheid sowieso al aanzienlijk is.

Vorige week werd een aantal prominente anti-vaccinatieactivisten opgepakt in Belgrado. De bekende psychiater Jovana Stojkovic werd donderdag op het politiebureau verhoord op verdenking van het aanwakkeren van angst met haar optredens en berichten op sociale media. Ook vijf anderen werden aangehouden.